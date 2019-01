Mann skadd etter mulig knivstikking i Oslo

NTB Innenriks

Det bekrefter operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB klokken 0.44.

Politiet fikk klokken 23.37 melding om at en mann var knivstukket. Operasjonslederen sa først til NTB at de ikke visste om det var brukt kniv eller annen vold, men sier klokken 2.08 at mistanken om knivstikking er styrket etter at de har fått flere detaljer om mannens skader fra sykehuset.

Stokkli kan ikke bekrefte om mannens tilstand er kritisk, men sier at det er alvorlig.

Politiet kjenner ikke til hendelsesforløp eller motiv, og vet ikke hvor åstedet er. De ble varslet av en person i en bolig i Sinsenveien hvor fornærmede hadde tatt seg inn, men mener at voldsepisoden ikke fant sted i leiligheten. De jobber ut fra en teori om at fornærmede kom seg dit i bil, og opplyser til NTB at de har kontroll på to kjøretøy som de mener kan knyttes til hendelsen.

Kjøretøyene sto i nærheten av hvor mannen ble funnet.

Politiet har flere patruljer ute og søker både etter åsted og en eller flere gjerningspersoner.

