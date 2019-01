Jensens forsvarere: – Det begynte å brenne under føttene til Cappelen

NTB Innenriks

Ekspolitimannens forsvarere la bredsiden til da siste del av prosedyren startet på overtid i Borgarting lagmannsrett fredag. Hans tre forsvarere har delt jobben med å overbevise juryen om Jensens uskyld mellom seg. Alle har under prosedyren gjort alt for å slå sprekker i Spesialenhetens tiltale om medvirkning til hasjimport og korrupsjon.

Advokat John Christian Elden kritiserte etterforskningen mot politimannen. Han gikk langt i å påstå at Spesialenheten nærmest uten å ha bevis som underbygger, har valgt å tro på Gjermund Cappelens forklaring om sitt samarbeid med Jensen.

– Det er ikke bevis for at Jensen har medvirket til noen konkret innførsel av narkotika. Han har heller ikke mottatt noen utilbørlig fordel i sin rolle som politimann, sa Elden.

I tiden før Cappelens hasjnettverk ble avslørt, var han under et økende press fra kriminelle miljøer, sa advokat Thomas Randby. Høsten 2013, før han ble pågrepet, var det begynt å gå rykter om at Cappelen snakket med politiet og ryktet spredte seg ifølge advokaten «som ild i tørt gress» også til kriminelle miljøer som hadde mye imot Eirik Jensen.

– Vår oppfatning er at det høsten 2013 begynte det å brenne skikkelig for Cappelen. Han var under trusler og press, han hadde økonomiske problemer og det ble rettet krav mot ham, sa Randby.

Han viste til undersøkelsene av Cappelens teledata viste at han i løpet av høsten begynte å slette meldinger og samtalelogger, men ikke alt.

– Utover høsten 2013 har Cappelen slettet mange meldinger og andre har han latt bli. Et spørmål for ham må ha vært «hva sletter jeg og hva lar jeg bli», sa Randby.

En helt sentral del under den lange rettsprosessen mot Jensen og Cappelen har vært den omfangsrike, men ikke komplette, kommunikasjonen mellom dem.

(©NTB)