Jensen snakket om «sin kamp» til juryen

Jensen benyttet den muligheten han har hadde til selv å snakke direkte til juryen i Borgarting lagmannsrett etter at forhandlingene ble avsluttet fredag. Han trakk fram tittelen på Karl Ove Knausgårds berømte roma «Min Kamp» og sa at narkotika- og korrupsjonssaken mot ham har vært hans kamp som har tatt fem år av hans liv.

– Jeg håper retten forstår at jeg ikke har satt hele min karriere og mitt liv på spill for det denne saken handler om, sa Jensen.

Innledningsvis nevnte han kort den konflikten han ser mellom politifolk bak et skrivebord og dem som gjennom erfaring og kontakt med kriminelle gjør en risikabel, men viktig jobb i avdekke kriminalitet.

– Informantbehandling byr på mange problemer. Vi har i denne saken stort sett på de farlige momentene. Jeg ser klart at mange ting kunne vært gjort annerledes, men hensikten har helt tiden vært å bidra til at arbeidsformen blir anerkjent og få fokus på et behov politiet har for å få vite i sanntid hva som foregår rundt oss, sa Jensen.

