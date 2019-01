Hoksrud: – EAT-rapporten er ikke fasit

NTB Innenriks

– Norsk landbruk har hatt kutt i klimagassutslippene gjennom flere tiår. Dette har vi fått til gjennom forskning og dyreutvikling, som har ført til at vi har sunnere dyr enn andre. Vi produserer mer mat med færre dyr, og er i toppen i verden, sier Hoksrud til Nationen.

EAT-rapporten, som mener verdens befolkning må kutte det daglige inntaket av kjøtt til 14 gram per dag, samtidig som man doblet inntaket av grønnsaker.

Hoksrud mener rapporten ikke tar høyde for de naturgitte forutsetningene som finnes i de ulike landene i verden.

– I Norge er det kun 3 prosent av landarealet som egner seg for matproduksjon, og av dette er det kun en tredel som kan brukes til å produsere korn, frukt og grønnsaker. Det betyr at resten er best egnet til gress og beite, sier han.

Norske helsemyndigheter anbefaler et maksinntak på 500 gram rødt kjøtt i uken, mens de ikke setter noen begrensning for hvitt kjøtt. Hoksrud mener disse rådene står seg godt, og at norsk landbruk må produsere det norsk marked spør etter.

– Dette er et av mange bidrag til debatten om kosthold, helse og klima, men det er ikke fasit, sier landbruksministeren.

Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland er enig og understreker at kostholdsrådene som allerede foreligger fra helsemyndighetene, er gode nok.

– Utgangspunktet må være at vi bruker det vi produserer av mat i Norge, sier Aasland.

