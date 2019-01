Grande om angivelig klimabråk med Frp: – Vi måtte alle ta pauser

NTB Innenriks

Ifølge flere medier skal Grande ha forlatt rommet i sinnet under en opphetet klimadiskusjon med Frp under med regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri.

Venstre-lederen bekrefter overfor NTB at diskusjonene tidvis ble så opphetede og vanskelige at hun og flere andre måtte forlate rommet, men vil ikke si hvilke temaer det dreide seg om.

– Jeg kan si at alle partiene på et eller annet tidspunkt har måttet ta pauser for å gå ut og drøfte den videre strategien, og det har Venstre også gjort, sa Grande.

Hun ville ikke kommentere hvorvidt denne «pausen» førte til klimagjennomslaget Venstre var ute etter for å kunne støtte regjeringsplattformen. På spørsmål om hva den store klimaseieren er, trekker hun fram de nye utslippsmålene.

– Det som er lettest å se er at vi har fått til ambisiøse mål om innenlands kutt, at vi skal ha som mål å kutte 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Men så er det veldig mange tiltak, små og store, som skal gjøre at vi skal klare å nå de målsettingene, sier Grande, og nevner skipsfart, videreføring av elbilfordeler og grønne arbeidsplasser.

På spørsmål om hva som var vanskeligst å svelge, nevner hun endringen i abortloven. Venstre-lederen bekrefter at dette er årsaken til at sju i landsstyret stemte mot plattformen.

– Det var ikke akkurat noen overraskelse, sier hun.

På spørsmål om Venstre beholder sine nåværende statsrådsposter, svarer hun at dette ikke er diskutert ennå.

