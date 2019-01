NTB Innenriks

Sykehuset legger til at de opprettholder grønn beredskap inntil videre.

Sykehusene i Helse sørøst måtte fredag formiddag gå over til gammeldagse papirjournaler på grunn av at det elektroniske pasientjournalsystemet Dips knelte.

Sykehuspartner, som leverer IKT-tjenester til hele helseområdet, varslet at de gikk over til rød beredskap. Rød beredskap betyr at alle ressurser er satt inn for å løse situasjonen.