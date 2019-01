To skadd etter syrelekkasje i Florø

NTB Innenriks

Det er en blanding av maursyre og nitrat som har lekket ut på industriområdet, opplyser politiet.

– Tre bygg har blitt evakuert, og til sammen 117 personer. I tillegg har politiet opprettet en sikkerhetssone på 200 meter, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

To personer har fått lettere skader, og ytterligere ti skal være inne for helseundersøkelser.

Brannmannskaper driver nå med nedkjøling av skadeområdet.

– Det skal ikke være fare for at røyk eller gass går inn mot bebyggelsen, men vi holder dette under observasjon med tanke på vindretning, sier Knappen.

