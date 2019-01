Omtrent uendret på Oslo Børs

NTB Innenriks

Aker BP fikk en økning på 4,8 prosent og endte på 275,80 kroner. Selskapet var det desidert mest omsatte, og aksjer for 547 millioner kroner skiftet eier. Løftet kom etter at Aker BP presenterte en positiv utvikling for 2018 og store vekstambisjoner kombinert med reduserte produksjonskostnader i årene som kommer.

Blant de øvrige selskapene som var mest omsatt torsdag, ble sluttkursen 189,50 kroner (-0,1 prosent) for Equinor. Sjømatselskapet Mowi avsluttet på 185,15 kroner, etter en oppgang på 1 prosent, Norsk Hydro gikk tilbake med -1,9 prosent til 40,76 kroner, og DNB svekket seg 0,4 prosent og ble notert til 152,05 kroner ved børsslutt.

Dagens vinner, som plasserte seg rett foran Aker BP, var Rec Silicon. Silisiumprodusenten hadde en kursøkning på 8,2 prosent og en sluttkurs på 0,72 kroner. Dagens taper var sjømatselskapet Bakkafrost, som fikk redusert aksjeverdien med 2,5 prosent og endte på en kurs på 428,60 kroner per aksje.

Det var nedgang for alle de viktigste europeiske indeksene. DAX 30 i Frankfurt ble redusert med 0,1 prosent. FTSE 100 i London gikk tilbake 0,3 prosent, og det samme gjaldt CAC 40 i Paris.

Ett fat nordsjøolje ble ved 17-tiden torsdag omsatt for 60,75 dollar.

