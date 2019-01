Hareide går torsdag hvis KrF sier ja

NTB Innenriks

– Dette kan bli min siste dag som partileder, sa Hareide til pressekorpset på vei inn til møtet.

– Jeg kan komme til å gå av i dag, men det blir ikke i det første møtet.

KrFs landsstyre samlet seg litt etter klokken 14 på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen.

– Vårt landsstyre skal gi et råd til stortingsgruppen, som tar beslutningen. Så er det eventuelt et nytt landsstyremøte senere i dag, der jeg vil gå av. Men vi må være kjent med beslutningene fra Høyre, Frp og Venstre før det eventuelt skjer, utdyper KrF-lederen.

Han sparket i gang en intens og opprivende intern prosess i KrF da han før jul anbefalte partiet å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. KrF vraket imidlertid Hareides råd og har nå avsluttet regjeringsforhandlinger med Venstre, Frp og Høyre.

Hareide var spent før torsdagens landsstyremøte.

– Vi kjenner ikke detaljene og helheten i regjeringsplattformen. Jeg har lest deler av erklæringen, men ikke helheten og sisteutkastet. Jeg tror det er størst sannsynlighet for at KrF sier ja i dag, sier han.

Hareide avviser nok en gang at han er aktuell som statsråd i en eventuell ikke-sosialistisk flertallsregjering.

– Det er ikke naturlig for meg, sier Hareide.

(©NTB)