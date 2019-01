Funn av død person i Sandnes etterforskes som mistenkelig

NTB Innenriks

Den døde personen ble funnet i et ubebodd hus i Sandnes sentrum. Politiet fikk melding om funnet klokken torsdag 13.11.

Det var bygningsarbeidere som fant den døde, skriver Stavanger Aftenblad.

Ligget lenge?

Avsnittsleder Lone Wickstrøm ved personseksjonen i Sørvest politidistrikt opplyser at til sammen 117 personer er savnet i Sørvest politidistrikt, og det undersøkes nå om det er en av disse personene som er funnet.

Politiet vil ikke si noe om hvor lenge liket kan ha ligget i bygget.

Torsdag kveld holdt politiets krimteknikere på med undersøkelser i den toetasjes murbygningen. Ifølge TV 2 konsentrerte etterforskerne seg om andre etasje og loftet.

Verneverdig

– Politiet etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, og vi er også i gang med taktisk etterforskning av saken, sier Lone Wickstrøm.

Hun opplyser at politiet var raskt framme på stedet etter at de fikk melding om den døde personen, og at det ble satt i gang kriminaltekniske undersøkelser.

Ifølge Stavanger Aftenblad ligger bygningen i Langgata 72, og den eies av kommunen. Det verneverdige bygget har stått tomt i mange år og skal bygges om til helsestasjon.