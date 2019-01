16-åring ranet og slått med balltre i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk klokken 10.37 melding fra et vitne som fortalte at han så en person bli banket opp med et balltre.

Politiet ble også oppringt av 16-åringen selv da de var på vei til åstedet.

– Han har blitt angrepet av fire til fem ungdommer, slått med balltre og truet med kniv. Han har gitt en beskrivelse til oss av gjerningsmennene, at de var mørke i håret og mørkt kledd. De skal ha forsvunnet fra stedet i en hvit Golf, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Gjerningspersonene tok fornærmedes mobiltelefon, og saken blir derfor behandlet som et grovt ran. 16-åringen er nå fraktet til legevakten for behandling av mulige bruddskader og flere kutt i hodet.

