Påstand om lovens strengeste straff i drapssaken i Kristiansand

NTB Innenriks

– Etter vår oppfatning er forvaring det riktige her. Det er en egen bestemmelse i straffeloven hvor det er kriterier for at det må være nærliggende fare for nye kriminelle handlinger, en farlighetsvurdering. Ut fra den vurderingen, er det vår oppfatning at her skal det utmåles straff på forvaring, sier aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen til NTB.

Påtalemyndigheten mener minstetiden bør være 10 år i saken, som allerede er forhåndsberammet til 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

– Etter dagens nye lov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, er minstetiden 15 år. Men vi kan ikke bruke den loven på et forhold i 2002. Det ville i så fall gi tilbakevirkende kraft, forklarer aktor.

For 17 år siden ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

I tillegg har påtalemyndigheten tiltalt henne for å ha forgiftet en tredje mann flere ganger og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner på et av hans kredittkort.

Ny behandling

Rettssaken mot kvinnen har pågått i Kristiansand tingrett siden 12. november.

– Nå starter vi opp igjen i Agder lagmannsrett. Ingen har anket, men vi tar høyde for at det kan skje, sier Aleksandersen til NTB.

Hans motpart, advokat Olav Sylte, sier det er lagt til grunn fra aktoratet at de vil anke dersom det blir frifinnelse.

– Jeg har også forstått at det er forhåndsgodkjent av Riksadvokaten. Så her blir det ny behandling fra mars uansett i lagmannsretten, sier han til NTB.

I og med at saken allerede er blitt grundig behandlet i tingretten, regner Sylte med en enklere gjennomgang i lagmannsretten.

– Det blir både en raskere og bedre gjennomgang. Vi er nå blitt gjort oppmerksom på en del forhold som kan ha fremstått annerledes enn det man tenkte etter bare å ha lest papir. Og det er kort tid til, så du glemmer ikke det som er gjort her når den skal opp igjen i lagmannsretten, sier forsvarsadvokaten.

Virket uanfektet

Den 43 år gamle kvinnen og sjubarnsmoren fulgte nøye med da aktor la ned sin påstand, men virket uanfektet da han var ferdig med sitt sluttinnlegg. Hun smilte og virket nærmest lettet over at aktoratet endelig kom med sin straffeutmåling etter mange uker i rettssalen.

Sylte sier at hans klient var forberedt på at det ville bli lagt ned påstand om forvaring.

– Det er jo fastholdt at hun er skyldig og tiltalen ble endret til overlegg for kort tid siden. I det ligger det at når det er to overlagte drap, da blir du ikke overrasket over at aktoratet ber om forvaring og heller ikke med det antall år det ble nedlagt påstand om, sier advokaten.

Torsdag skal bistandsadvokatene si sitt om erstatning og Sylte skal holde forsvarets sluttinnlegg.

– Jeg vil nok si det stikk motsatte som aktor. Jeg vil delvis bruke den samme begrunnelsen som aktor bruker for forvaring, nemlig at tiltalte har den evnen at hun forteller om ting som ikke samsvarer med virkeligheten, sier han.

Forsvareren bruker det psykiatriske begrepet projisering.

– Jeg viser da til det tiltalte har sagt, både til politiagenten og andre, som da antakeligvis ikke er riktig, begrunner Olav Sylte.