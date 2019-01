Odd Anders With: – Røde nettverk i KrF jobber med stoppforsøk

NTB Innenriks

Resultatet av regjeringsforhandlingene er snart klart. Torsdag er det kalt inn til landsstyremøter i Høyre, Frp, Venstre og KrF der resultatet skal presenteres.

Onsdag kveld var det full aktivitet fra en rekke KrF-ere i den røde fraksjonen som jobber aktivt for å hindre at KrF går inn i regjering med Frp, opplyser With til Trønder-Avisa.

– Vi har kontinuerlig kontakt med enkeltpersoner som sitter i de organene som får mulighet til å avgjøre saken torsdag. Både i landsstyret og stortingsgruppa, sier With.

Han bekrefter at flere nettverk jobber for å påvirke både forhandlingsresultatet og et regjeringssamarbeid.

Blant argumentene nettverkene spesielt understreker, er hvor vanskelig det vil bli for KrF å samarbeide med Frp videre i det daglige selv om man nå kommer til enighet om en regjeringsplattform.

