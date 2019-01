Gutt alvorlig skadd etter lek utendørs i Lillehammer

NTB Innenriks

Ulykken skjedde i et boligområde i Lillehammer sentrum i 18.30-tiden.

Politiet opplyser til TV 2 at ulykken skjedde da noen gutter lekte ute. De skal ha hoppet fra et gjerde før de havnet på en islagt bekk. Den ene gutten skal da ha falt forkjært og antakeligvis slått hodet.

Operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at de ikke er kjent med detaljene i hendelsesforløpet eller om gutten har vært i vannet. Hun sier til kanalen at ambulansen kom raskt til stedet, og at ambulansepersonellet jobbet med gjenoppliving. Gutten er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er ukjent.

– Vi snakker med vitner og er på sykehuset med en patrulje for å snakke med de pårørende og støtte dem. Dette er en alvorlig ulykke, sier Svarstad.

(©NTB)