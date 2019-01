Forsvinningssaken: Politiet har fått inn nærmere 1.000 tips på en uke

NTB Innenriks

Et av disse tipsene er fra en mann som observerte en mistenkelig bil i Lørenskog om morgenen den 31. oktober, dagen da Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien. Det bekrefter politiet.

Til VG har tipseren forklart at han så det han tror var en sølvgrå eldre modell av Volkswagen Amarok eller BMW X3 kjørende foran utgangsdøra på boligblokka han bor i på Lørenskog, en gang mellom klokken 8.30 og 10.30.

– Det er ikke unormalt i seg selv, men da pleier de å stoppe ved enden av blokka hvor veien stopper. Men i dette tilfellet fortsatte bilen over gressplenen og opp på grusstien som går opp til huset der Hagen bor, sa han.

FBI bistår etterforskningen

Tipseren tilføyde at bilen ikke kjørte fort, «men heller ikke så sakte som den burde, med tanke på hvor den kjørte».

Også amerikanske FBI koblet inn i etterforskningen av den antatte bortføringen.

Det bekrefter politiet onsdag overfor NRK. Det er ikke kjent hvordan de bistår.

Jevn strøm av tips

Politiet sa tirsdag at det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen (68) var en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 9.14. De mener hun forsvant en gang mellom klokken 9.15 og klokken 13.30, da ektemannen Tom Hagen kom hjem fra jobb.

Politiet etterforsket den antatte bortføringen i hemmelighet i rundt 10 uker, før de 9. januar offentliggjorde saken. Siden da har politiet mottatt over 935 tips, og tipstelefonen ringer fortsatt jevnt og trutt.

– Det topper seg gjerne når det har vært episoder i mediene, men politiet har mottatt og mottar fortsatt en stabil strøm av tips. Det er mange som bryr seg om å få Anne-Elisabeth tilbake til familien sin, sier politioverbetjent Christian Berge ved enhet for etterforskning og etterretning i Øst politidistrikt til NTB.

Ekstraordinært mottak

Tipsene til politiet havner på et ekstraordinært tipsmottak på Gardermoen politistasjon, som er opprettet i forbindelse med kidnappingssaken. Der sitter et titalls politifolk til enhver tid klare til å ta imot og vurdere all informasjon som kommer inn.

Etter å ha blitt vurdert på tipsmottaket, går tipsene videre til en egen vurderingsgruppe politiet har satt ned. De vurderer om politiet skal undersøke tipset nærmere.

– Her sitter det mer erfarne tjenestemenn som har kjennskap til saken, opplyser Berge.

Har sjekket adresser

Hagens antatte bortførere etterlot seg et brev med trusler og krav om løsepenger, men utover det har politiet hatt svært begrenset kommunikasjon med dem. De har heller ingen klar mistanke om hvem gjerningspersonene er eller hvor de oppholder seg.

Tirsdag ble Hagen internasjonalt etterlyst via Interpols nettsider, med navn, bilde og forsvinningsdato. Politiet bekrefter at de har mottatt tips fra utlandet i saken.

– Disse tipsene har blitt bearbeidet og vurdert. Utover det vil jeg ikke kommentere spesifikt hva disse tipsene går ut på, sier Berge.

Politiet har også fått inn flere tips om mistenkelig oppførsel, og de har ifølge Berge sjekket konkrete adresser.

– Det stemmer at vi har sjekket ut noen av disse med negativt resultat så langt, sier Berge til VG.

Stort informasjonsbehov

Tross den store mengden tips har det ikke vært konkret utvikling siden sist politiet orienterte om saken. De er fortsatt veldig interessert i alle typer tips.

– Er det tips man lurer på om har betydning, så er det kanskje akkurat det tipset vi trenger. Politiet har et stort informasjonsbehov, sier Berge.

På spørsmål om hvilke tips som er mest interessante på nåværende tidspunkt, nevner han to personene som er fanget opp av overvåkingskameraene ved Futurum-bygget 31. oktober, dagen Hagen forsvant. De er ennå ikke identifisert.

