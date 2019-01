Valdres-saken: Moren erkjenner ikke straffskyld

NTB Innenriks

Ankebehandlingen startet tirsdag i Eidsivating lagmannsrett.

Den tiltalte 47-årige moren var kledd i hvit, høyhalset bluse, med et stort hjertesmykke med bilde av datteren. Hun satt rolig og hørte på da aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, leste opp tiltalen.

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte kvinnen på spørsmål fra lagrettsdommeren om hun erkjenner straffskyld.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Moren er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett – satt i tinghuset på Gjøvik i – i april 2017. Dagen etter ble saken avbrutt fordi hun fikk så lavt blodsukkernivå at hun måtte hentes av ambulanse. Dette skjedde også da behandlingen av saken startet opp igjen i februar 2018.

I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i tre år. Det er satt av tre uker til lagmannsrettens ankebehandling.

