To gutter ranet med pistol i Oslo – én pågrepet

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 20 mandag kveld, og drøyt to timer senere opplyste de at én person var pågrepet ved Furuset senter, mistenkt for å ha deltatt i ranet.

– Guttene ble oppsøkt av i hvert fall tre gjerningspersoner, som vi tror er mellom 14 og 18 år gamle. Vi er nå sikre på at det ble brukt en pistol under ranet, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB klokken 22.20.

Tirsdag morgen jakter politiet fortsatt flere gjerningsmenn.

– Vi har fått noen navn og opplysninger som kan være interessante, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB klokken 5.45.

Guttene ble ikke fysisk skadd, men ble sterkt preget av hendelsen.

– De er blir avhørt sammen med foreldrene sine, som nå tar godt vare på dem. De ble veldig redde, sa Stokkli mandag kveld.

Flere patruljer rykket ut etter hendelsen, som ses opp mot et tilsvarende ran ved Trasop på Oppsal søndag kveld. Da ble flere personer pågrepet, bekreftet Stokkli.

