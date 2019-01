NTB Innenriks

Det konkluderer den endelige rapporten fra Statens havarikommisjon for Forsvaret.

Det var 24. november 2017 at det splitter nye redningshelikopteret av typen AW101, som hadde ankommet Sola fra Storbritannia bare fire dager før, veltet utenfor hangaren under testing. Det var to piloter om bord, men ingen ble skadd.

