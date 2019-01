Politiet i Finnmark frykter GPS-forstyrrelser i grenseområdet mot Russland

NTB Innenriks

Senest forrige uke opplevde finnmarkingene nye forstyrrelser av GPS-signalene, skriver The Barents Observer.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier tirsdag til Politiforum at signalene nå fungerer som normalt, men hun er bekymret for at dette skal skje igjen. Hendelsen forrige uke var den femte siden høsten 2017.

– Vår bekymring er at helikopter, biler og alt av navigasjonsutstyr angir feil posisjon, fordi GPS-signalene forstyrres. Vi frykter at liv kan gå tapt fordi vi ikke når fram i tide, sier hun.

Politiet og redningstjenester er avhengige av gode GPS-signaler blant annet for å finne personer som trenger hjelp i ekstremvær.

Etteretningstjenesten bekrefter at GPS-forstyrrelser ble registrert 9. og 10. januar.

– Våre registreringer blir rapportert til relevante norske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten til TV 2

Forsvarsdepartementet har tidligere bekreftet at forstyrrelser som ble registrert mellom 16. oktober og 17. november i fjor, kom fra Kolahalvøya. Det avviste imidlertid Russlands utenriksdepartement.

Hætta uttaler til The Barents Observer at politiet har tatt opp problemet med Russlands sikkerhetspoliti (FSB), som ifølge henne skulle se på saken.

