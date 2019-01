PST mener Huaweis utbygging av 5G-nett i Norge er problematisk

NTB Innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at selskaper fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, bør begrenses fra å jobbe med ekomnett, skriver E24.

– Vi er bekymret for at det kan føre til at vi ikke har full kontroll på norske ekomnett som er kritisk infrastruktur, sier informasjonsdirektør Martin Bernsen i PST til E24.

Flere land, deriblant USA, New Zealand og Australia, har bannlyst Huawei fra sine mobilnett, i frykt for at det kinesiske selskapet er knyttet for tett opp mot den kinesiske staten og kinesiske etterretningsorganer.

Huawei-sjefen gikk tirsdag ut mot anklagene om at selskapet hans blir brukt til å spionere på folk på vegne av kinesiske myndigheter. Huawei Norge mener det blir feil å stenge ute en aktør fra det norske markedet på grunn av opprinnelsesland.

– Vi er bekymret for det vi mener er grunnløse og udokumenterte påstander, og vi etterspør stadig at bevis fremsettes. Vi har levert utstyr til det norske telenettet i mange år, og har alltid hatt et godt samarbeid. Vi ønsker å være transparente og åpne om alt vi gjør, sier sikkerhetssjef Tore Orderløkken i Huawei Norge.

I slutten av måneden møter regjeringen Telenor, Telia og Ice for å diskutere utbyggingen av 5G-nettet og hvilke leverandører som skal brukes. PST vil bidra som rådgivende part i diskusjonene.

(©NTB)