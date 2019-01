Lars Harnes frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber – løslates umiddelbart

NTB Innenriks

– Han er begjært løslatt, og jeg er på vei for å hente han fra fengselet nå. Det var svært gledelig å få dommen. Dette er noe vi har jobbet for i mange år, sier forsvarer Øyvind Bratlien til NTB i 16-tiden tirsdag.

Metkel Betew og Lars Harnes ble også frifunnet for drapsforsøk i Oslo tingrett i mars i fjor. Begge ble i lagmannsretten også frifunnet for tiltalens punkt om inngåelse av forbund om å drepe Saber.

Under ankesaken som startet i desember ba aktor om 18 og 14 års forvaring.

Politiet mente de to planla og deretter forsøkte å livet av Imran Saber, en kjent størrelse i det kriminelle miljøet på Østlandet.

Ifølge politiet bestilte Betew drapet, mens Harnes skulle utføre likvideringen. Både Betew og Harnes har sittet varetektsfengslet siden de ble pågrepet i 2015.

Vurderer erstatning

Bratlien hevder politiet har overtolket en rekke omstendigheter.

– Deres versjon har ingen sammenheng med virkeligheten, slik også to rettsinstanser har vurdert det med grundig begrunnelse. Politiet ble for overivrige etter å få store resultater etter det som var en vanvittig ressurskrevende etterforskning, sier Bratlien.

Statsadvokat i saken, Geir Evanger, sier uttalelsene får stå for Bratliens regning.

– Harnes var jo i garasjen kledd som han var og med ladd skytevåpen. Så jeg vet ikke hvor mye man har overtolket i denne saken, sier Evanger til NTB.

Juridiske spørsmål

Evanger sier det har dukket opp juridiske spørsmål i dommen. Han er uenig med retten i at Harnes ikke kan dømmes for trusler. Lagmannsretten mener nemlig Harnes ikke kan dømmes for trusler fordi dette ikke inngår i tiltalen mot ham.

– Tiltalen bygger på at Harnes skulle likvidere Saber ved å skyte ham. Tiltalen omfatter ingen trusselsituasjon forut for drapshandlingen, står det i dommen.

Evanger sier påtalemyndigheten vurderer å anke saken, mens Bratlien på sin side vurderer erstatningssøksmål.

– Det er naturlig å vurdere det når han har sittet to og et halvt år for lenge inne, men det tenker vi ikke på i dag, sier Bratlien, som opplyser at Harnes er svært glad og lettet over frifinnelsen.

– Han ser fram til å være med familien og kona, og kjøre motorsykkel. Det er vel de tankene som ligger lengst fram, sier Bratlien.

Flere tiltalepunkter

Harnes ble dømt for anskaffelse og oppbevaring av skytevåpen i den hensikt å true Saber, samt for heleri og overtredelse av våpenloven. Straffen for dette ble satt til fengsel i elleve måneder. Dette ble avklart i tingretten.

Straffen er sonet gjennom varetekt.

Straffen for Betew, for grov narkotikaforbrytelse, ble satt til fengsel i fem år og fire måneder. Også dette ble avgjort i tingretten.

Betew ble frifunnet fra å betale oppreisning til Saber, mens Harnes må betale ham 50.000 kroner.

Tiltalt for drap

Begge var tiltalt for å ha forsøkt å drepe Imran Saber, etter at Harnes en julikveld i 2015 ble pågrepet i garasjen der Sabers bil sto parkert. Han var ikledd nylonstrømper fra halsen og ned, to lag hansker, regnjakke, joggebukse, balaklava og motorsykkelhjelm.

Både Betew og Harnes nektet straffskyld og hevder deres kontakt med hverandre i ukene og månedene før det angivelige drapsforsøket dreide seg om narkotika, ikke drapsplaner.

Harnes har for sin egen del forklart at han var i garasjen til Saber i et forsøk på å løse en gjeldskonflikt på vegne av en kamerat, og at han kun hadde til hensikt å sette en støkk i mannen som har fått tilnavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister»