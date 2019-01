Klart for ny leterekord på norsk sokkel

NTB Innenriks

Det kom fram tirsdag på konsesjonsrunden for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel.

– Jeg er svært glad for å kunne tilby 83 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. At vi 53 år etter første konsesjonsrunde setter rekord i antall tillatelser, viser at næringen har stor tro på fremtidig verdiskaping og aktivitet i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Til sammen får 33 ulike oljeselskaper tilbud om andeler i én eller flere av tillatelsene, og 21 blir tilbudt operatørskap. Av de 83 nye tildelingene, er 37 fordelt på Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet.

– Det er svært gledelig at interessen er så stor i alle våre tre provinser, og særlig økningen i Barentshavet siden i fjor, sier Freiberg.

– God uttelling

– Den omfattende tildelingen viser at selskapene har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise disse ressursene mens det fortsatt er infrastruktur som plattformer og rørledninger i nærheten, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Flest tildelinger går til oljegigantene Equinor og Aker BP, med henholdsvis 29 og 21 utvinningstillatelser.

– TFO-rundene er viktige for at Equinor skal kunne opprettholde sin letevirksomhet og supplere sin portefølje på norsk sokkel. Vi er fornøyd med dette betydelige bidraget av muligheter til vår leteportefølje, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton i Equinor i en pressemelding.

Også det nyetablerte selskapet Vår Energi gleder seg over å ha mottatt totalt 13 lisenser.

– Antall lisenser tildelt Vår Energi er i tråd med strategien om å styrke vår posisjon som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin F. Kragseth i Vår Energi.

– Idioti

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter offentliggjøringen av de rekordmange utvinningstillatelsene. Både Greenpeace, MDG, og miljøvernorganisasjonen Natur og ungdom reagerer kraftig på tildelingene.

– Å dele ut disse blokkene er rett og slett idioti, det er fullstendig i strid med 1,5-gradersmålet, sier sentralstyremedlem Einar Sletten i Natur og Ungdom.

Også SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken stiller seg kritisk til lisenstildelingene.

– Oljeindustrien får nok en gang det de peker på. Det siste klimaet trenger, er at oljeindustrien får 83 nye tillatelser til å lete etter olje. Vi trenger en klimapolitikk som kutter utslippene, istedenfor å stadig lete mer etter oljen som skaper klimaendringene, sier Haltbrekken.

(©NTB)