Fergeselskap får millionbot etter en rekke kansellerte avganger

Det opplyser Statens vegvesen til NRK.

– Bøtene for hver innstilte avgang er på halvannen gang beløpet selskapet får betalt per tur, sier Anders Sæternes i Statens vegvesen. Han sier enhetsprisen er taushetsbelagt.

Selskapet overtok driften av sambandet ved nyttår. Fra 1. til 13. januar skulle det gått 1.084 fergeavganger fra Halhjem til Sandvikvåg. 125 av avgangene ble kansellert.

Fjord1, som driftet sambandet før Torghatten Nord overtok, hadde i løpet av hele fjoråret 145 kanselleringer.

Daglig leder Torkild Torkildsen i Torghatten Nord, sier de ikke er fornøyd med tallene. Han mener imidlertid kun 25 av kanselleringene var selskapets feil, og sier en rekke kanselleringer skyldtes dårlig vær.

Vegvesenet sier imidlertid at det må være ekstremvær for at selskapet skal slippe å betale, og Torghatten Nord må derfor betale for enkelte av kanselleringene som skyldes dårlig vær, ifølge Bergens Tidende.

