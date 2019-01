Somalisk fembarnsmor avviser tiltale om terror og IS-støtte

NTB Innenriks

Påtalemyndigheten mener den 31 år gamle kvinnen var på vei fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane til Syria for å gifte seg med en somalisk-norsk fremmedkriger. Statsadvokat Marit Formo fortalte i Oslo tingrett at de mener kvinnen også skal ha overført penger til IS-medlemmer og at hun skal hjulpet til med å korrekturlese IS-propaganda.

Kvinnen ble pågrepet i Østerrike i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass. I retten forklarte hun av de norske reisedokumentene hennes hadde utløpt og at hun ikke kunne vente på nye da hun fikk vite at sønnen i Somalia var blitt alvorlig syk og måtte opereres på sykehus i Etiopia. Hun sa hun var ikke på vei til Syria da hun forsøkte å fly til Istanbul i Tyrkia, slik påtalemyndigheten hevder, men skulle hjem for å hjelpe sønnen.

Straffbart giftermål?

I retten sa Formo at de mener den 31 år gamle muslimske kvinnens plan var å reise til Syria og gifte seg med en kriger i ekstremistgruppa IS og slik sett delta i kampen for etableringen av en islamsk stat.

– Det er ikke grunn til å si at kvinners rolle i ISIL er underordnet menns rolle når det gjelder å opprettholde ISIL, sa Formo.

– Retten må ta stilling til om det å gifte seg med en fremmedkriger er straffbart. Dette er første gang man har spørsmålet om kvinners rolle som hustru til en fremmedkriger til behandling i retten, sa Formo til tingrettsdommer Astri Aas-Hansen.

– Hustruers rolle for fremmedkrigere er avgjørende for ISIL, det å ha kvinner hjemme og føde neste generasjon krigere. De har en viktig rolle i ISILS prosjekt med å bygge den islamske stat, framholdt statsadvokaten.

PST regner med at omtrent 90 personer har reist fra Norge til Syria siden borgerkrigen brøt ut i 2010. Flere av dem er kvinner som frivillig har blitt sammen med IS-krigere.

Nekter for alt

Den tiltalte kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen da den ble lest opp i sal 327 i Oslo tingrett mandag morgen. Etter statsadvokatens grundige redegjørelse tok da kvinnen også solid til motmæle da det ble hennes tid til å forklare seg for dommeren.

Kort fortalte hun om åtte års skolegang i Somalia, koranskole og at hun ble giftet bort som veldig ung og raskt fikk fem barn. Etter noen år ble hun skilt fra barnefaren, og hun giftet seg på nytt, men reiste etter en tid til Norge i søk etter en bedre framtid for seg selv. Planen var å på sikt få barna og mannen til Norge.

Hun avviste kategorisk noen kunnskap om eller interesse for konflikten i Syria eller om IS. At hun skulle forlate Norge for å gifte seg med en fremmedkriger i den borgerkrigsherjede landet ble avfeid som utenkelig for den troende muslimske kvinnen.

Ærekrenket

– Jeg er en gift kvinne, og det er ikke tillatt for en som er gift fra før, å gifte seg med en annen mann. Jeg er blitt ærekrenket for å ha blitt beskyldt for å ha kontakt med flere menn, fremmede menn, som jeg ikke har noen relasjon til, sa hun opprørt.

PST har samlet inn datamateriale fra kvinnens telefon og PC som dokumenterer at hun har hatt kontakt med flere som skal hatt til hensikt å reise til Syria som fremmedkrigere. Kvinnen på sin side forklarte at hun over tre perioder hadde hatt besøk av en venninne som lånte hennes datautstyr og telefon fordi hennes egen ikke fungerte i Norge.

Avviste frier

Fire punkter i tiltalen går ut på at kvinnen skal ha gitt økonomisk støtte til fremmedkrigere i IS. To av punktene går ut på støtte til en somalisk-norsk mann som fremdeles ikke har returnert til Norge.

En pengeoverføring til en britisk IS-kriger på 847 dollar i mai 2017 forklarte hun med at hun ikke hadde forstått at mannen skal ha vært ute etter å fri til henne, da de ble gjort kjent med hverandre. Av en opprinnelig sum på 3.500 dollar sendte hun tilbake det som var igjen, da realiteten gikk opp for henne, hevdet hun.

– Jeg sa at jeg var en gift kvinne, og at jeg ikke kunne gifte meg med ham. Jeg hadde likevel brukt hans penger, men sa at jeg ikke visste at han ville gifte seg med meg. Jeg overførte resten av pengene i to omganger, forklarte kvinnen.

Senere skulle samme mann forsøke å overføre 8.000 dollar til henne, men hun hevet aldri summen fra banken, og de ble tilbakeført.

-Jeg sverger ved Allah at jeg ikke visste at han var en terrorist. Jeg hadde heller ingen mulighet til få vite det, avsluttet hun.

