Euronext har lagt fram bud på Oslo Børs

NTB Innenriks

I tilbudsdokumentet som ble framlagt styret i holdingselskapet Oslo Børs VPS mandag, beskrives planene og ambisjonene etter et eventuelt oppkjøp. Tilbudet er som tidligere varslet på 6,24 milliarder kroner for alle aksjene i det norske børsselskapet. Det tilsvarer 145 kroner per aksje – sluttkursen for Oslo Børs VPS 17. desember.

– Euronext vil styrke Oslo Børs VPS som et ledende kapitalmarked i Norden ved å bygge videre på posisjonen innen energi, shipping og sjømat, utnytte Euronexts kompetanser og ressurser samt bruke Oslo Børs VPS som et utgangspunkt for en ekspansjon i regionen, skriver selskapet i en pressemelding.

Ber aksjonærene avvente

Går oppkjøpet gjennom, vil Oslo Børs gå fra å være en selvstendig institusjon til å bli en del av et europeisk konsern.

Ifølge børsen har det vært møter med flere av interessentene, og det er avtalt nye møter hvor interessenter skal møte børsens administrasjon.

– Styret ser at det pågående arbeidet blir omfattende og tar tid. Det er svært viktige vurderinger som skal gjøres, og styret setter nå opp en tidsplan hvor de vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene senest innen utgangen av februar. Styret anbefaler sterkt at aksjonærene avventer styrets endelige anbefaling før de tar stilling til noe bud, het det i en pressemelding fredag ettermiddag.

Kan bli utsatt

Euronext opplyser at akseptfristen er satt til mandag 11. februar klokken 17.30, men opplyser at den kan forlenges dersom det er nødvendig.

Euronext er en sammenslutning av fem europeiske børser. Selskapet presenterte oppkjøpsplanene på julaften. Euronext hadde da allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet Oslo Børs VPS Holding. Oppkjøpet er imidlertid betinget av at minst 50 prosent av dagens aksjonærer aksepterer budet, og at det blir godkjent av relevante myndigheter.

