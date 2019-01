Regjeringsforhandlingene går tregt – landsstyremøter utsatt

NTB Innenriks

Siden 2. januar har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sittet i forhandlinger, men har fortsatt ikke blitt enige om en ny regjeringsplattform. Forhandlingene er i sluttfasen, men fremleggelsen av en plattform kan la vente på seg til midten av neste uke.

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd.

I beredskap

Svært lite har lekket ut fra forhandlingene, som etter planen skulle ta mellom halvannen og to uker, og det jobbes gjennom helgen på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i et forsøk på å komme til enighet. Søndag ble det meldt at mandagens planlagte landsstyremøter på mandag er utsatt til senere i uka.

En kilde i et av partiene opplyser til NTB at det hele tiden har vært usikkerhet om tidspunktet, men at landsstyret vet de må være i beredskap.

En annen sier at dette tar tid og bekrefter at landsstyrene er på stand-by på relativt kort varsel.

Fredag ettermiddag meldte NRK at regjeringsplattformen trolig vil bli presentert på mandag, men etter det NTB erfarer, kan det komme til å drøye til tirsdag eller onsdag før plattformen blir lagt fram.

Vil ha Hareide som statsråd

Det har siden det skjebnesvangre landsmøtet 2. november rådet stor usikkerhet rundt Knut Arild Hareides rolle i den nye regjeringen, skriver TV 2.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som nå sitter i forhandlinger med de andre partilederne på Hadeland, har vært tydelig på at han ønsker Hareide som statsråd.

Hareide selv synes det er unaturlig å bli valgt som statsråd.

– Jeg satte i gang dette, og jeg må være den første til å ta konsekvensen av det valget jeg tok, sier han.

I september i fjor åpnet Hareide for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, men det ble nedstemt med knapp margin på partiets landsmøte i november. Han varslet at han skulle gå av som partileder dersom forhandlingene om KrFs inntreden i den borgerlige regjeringen fører fram.

Seirer og kameler

Det knytter seg spenning til hvilke seire det enkelte parti vil få, og hvor store kameler partiene må sluke for å komme til enighet. Blant temaer det har stått stor strid om, er abort, innvandring, oljepolitikk, skatter og avgifter og barnetrygd.

Torsdag ble Frp-nestor Carl I. Hagen hentet inn, tilsynelatende for å advare forhandlerne om konsekvensene dersom hans parti ikke får en blank seier på innvandringsområdet og tommel opp fra de andre partiene for å stramme inn innvandringspolitikken.

Det kan sitte langt inne for både KrF og Venstre.

Barnetrygd-utspill

Utspillet fra tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å innføre begrensninger i barnetrygden for at innvandrere skal føde færre barn, har også vakt avsky i KrF.

For KrF er det tilsvarende viktig å hente hjem en seier på abort, noe Frp, Venstre og deler av Høyre er negative til.

