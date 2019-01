Politiet: Personer fra overvåkingsvideoer ennå ikke identifisert

NTB Innenriks

– Politiet har ikke noe nytt å melde i forbindelse med den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen i dag. Etterforskningen pågår for fullt. Det kommer daglig inn tips som sjekkes og bearbeides. Det vil bli foretatt en ny oppsummering av antall tips i morgen (mandag), opplyser Øst politidistrikt søndag.

– Politiet har stor forståelse for at medier og publikum ønsker jevnlig oppdatering i denne saken. Publikum skal være trygg på at politiet orienterer om det kommer nye og vesentlige opplysninger i saken, sies det videre.

Etter det NTB får opplyst var det tidlig søndag ettermiddag ikke kommet inn ny og vesentlig informasjon om bortføringssaken. Det planlegges derfor ikke noen ny pressekonferanse mandag, men dette vurderes fortløpende, informerer politiet.

To personer på videoopptak

Politiet hadde lørdag fått inn over 500 tips i saken, og dette tallet øker altså for hver dag som går.

Syklisten som har vært etterlyst i forbindelse med den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, ble fredag avhørt og sjekket ut av saken. Syklisten ble fanget opp på et videoopptak av en gangvei utenfor innkjørselen til Futurum-bygget på Rasta der Hagens ektemann Tom Hagen jobber. Opptaket er gjort om morgenen 31. oktober i fjor – den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

De to andre personene på overvåkingsvideoene politiet offentliggjorde torsdag, har fortsatt ikke meldt seg, får NTB opplyst søndag ettermiddag.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sa lørdag at de hadde fått konkrete tips om hvor Hagen kan holdes fanget. Det er også kommet inn tips fra utlandet.

Vurderer søk i vann

Politiet ble varslet samme dag som Anne-Elisabeth Hagen trolig ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. På grunn av trusselen om at hun ville bli drept dersom politiet ble kontaktet, ble etterforskningen holdt hemmelig fram til onsdag denne uka. Etterforskningen sto da i stampe, og politiet valgte å gå ut med saken i håp om å få tips og viktig informasjon.

Foreløpig står etterforskerne tilsynelatende fortsatt uten avgjørende informasjon på sentrale områder i saken. Ingen er så langt mistenkt, og det har kun vært begrenset kommunikasjon med motparten. Hagen kan holdes skjult både i Norge og utenfor landets grenser, og det er ikke kommet livstegn fra henne.

Politiet vurderer å gjøre søk i Langvannet som ligger like ved familiens bolig. Det var søndag ikke avgjort når dette eventuelt er aktuelt.

