Ikke alvorlig for knivstukket mann i Alta

Det ble først opplyst at mannen ble knivstukket flere ganger, blant annet i overkroppen. Senere viste det seg at han kun var knivstukket i en arm, og at han slapp fra knivangrepet uten alvorlige skader.

– Han er ferdigbehandlet av helse og er nå hos politiet for avhør. Politiet foretar også avhør av vitner som var til stede under hendelsen, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt.

Hendelsen skjedde i en privatbolig, og nødetatene ble varslet like før klokken 5 natt til søndag. Politiet var først på stedet og startet umiddelbart livreddende førstehjelp.

– Politiet drev livreddende førstehjelp på stedet i et forsøk på å stoppe blødningene i påvente av helsepersonell, forteller operasjonsleder Svein Erik Jacobsen.

Vitneavhør

Det befant seg totalt seks personer i boligen da knivangrepet skjedde. I tillegg til den mistenke er de fire andre personene brakt inn av politiet som vitner. Kvinnen ble pågrepet på stedet og er siktet for kroppsskade. Politiet mener også å ha funnet kniven som ble benyttet.

– Alle var til stede da vi kom fram, både den mistenkte gjerningspersonen, offeret og alle vitnene. Pågripelsen forløp greit, sier Pedersen.

Både offeret og siktede er i 20-årene, og begge to er hjemmehørende i Alta. Begge bor også på den samme adressen. Politiet sier det er en relasjon mellom de to.

– Vi er i gang med avhør av vitner og de involverte nå på morgenen. Foreløpig kan jeg ikke si noe om omstendighetene og vi konsentrerer oss nå om avhørene, sier Pedersen.

Vitne i sjokk

En av personene som var til stede da knivangrepet skjedde, var sterkt preget av hendelsen og måtte få helsehjelp.

– En person i følget er veldig preget av situasjonen og beskrives som i sjokktilstand. Vedkommende vil få bistand fra helsevesen, forteller Jacobsen.

Ifølge politiet er den siktede kvinnen kjent for politiet fra flere tidligere saker, blant annet i forbindelse med vold. Også den knivskadde mannen er en gjenganger i politiets register.

