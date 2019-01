Helikopter gjorde nytt forsøk på lokalisering av skredtatte i Tamokdalen

NTB Innenriks

Søndag kveld opplyste Troms politidistrikt at det er blitt foretatt nye søk fra helikopter for å bedre lokaliseringen av to funnsteder. Snøforholdene i området medførte imidlertid at helikopteret ikke klarte å manøvrere nært nok. Søket vil bli gjenopptatt mandag.

I tillegg ble det foretatt en vurdering av skredfaren i området der politiet har indikasjon på at de omkomne befinner seg.

– Skredeksperter har fastslått at faren for nye skred er svært stor. Det har vært forsøk på å utlyse skred med lydkanon, såkalt Daisy Bell, uten å lykkes, opplyser Troms politidistrikt.

– Det pågår vurderinger av hvordan vi skal sikre området før vi setter inn mannskap på bakken. Det mest aktuelle per nå er å løse ut skred ved hjelp av sprengladninger. Forsvaret vil i så fall bistå oss i dette arbeidet, opplyser politiet videre.

Politiet har tidligere opplyst at arbeidet med sikring og uthenting av de fire skiløperne tidligst vil kunne skje mandag. Det er uklart når sikringsarbeidet er ferdig og når utgravingsarbeidet kan utføres. Politiet håper å kunne arbeide i området hver dag framover ettersom værprognosene tyder på stabilt og kaldt vær.

Tre faser

De finske skiløperne Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29) er antatt omkommet i skredet, som gikk onsdag 2. januar. De var på topptur til Blåbærfjellet og ble sist observert i 14-tiden. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

På grunn av værforholdene har det ikke vært gjennomført operative tiltak i Blåbærfjellet siden onsdag 9. januar.

Det videre arbeidet er planlagt i tre faser: Lokalisering og posisjonering av de savnede, sikring av skredområdet og uthenting av de omkomne. Gravingen skal etter planen gjøres for hånd.

– Dette er den mest risikofylte delen av operasjonen, og vi vil derfor løpende foreta en sikkerhetsmessig vurdering. Mannskaper må settes inn i skredområdet med helikopter, og de må også kunne hentes ut med helikopter, opplyser politiet.

Ber skiløpere melde seg

I tillegg til arbeidet med å hente ut de omkomne, ønsker politiet kontakt med en mann og en kvinne – begge finske – som skal ha vært på tur på Blåbærfjellet samme dag som de fire skiløperne ble tatt av skred.

Basert på politiets opplysninger skal de to være omkring 25–35 år gamle, og begge sto på ski i området. Politiet har bedt dem om å ta kontakt slik at det blir avklart om de har noen observasjoner, eller om de var i kontakt med turfølget som omkom i skredet.

Etter det NTB får opplyst av politiet i Troms, har det kommet inn noen tips, men det er ikke kjent om tipsene har ført fram.

(©NTB)