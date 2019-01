Mannskaper jobber fortsatt med grunnstøtt tråler på Svalbard

NTB Innenriks

50 personer av mannskapet kommer fra kystvaktskipet KV Svalbard, opplyser NRK.

Arbeidet med å begre tråleren har vist seg å være utfordrende. Eksperter fra Kystverket sa tidligere i januar at skadene på Northguider er så store at den kan synke dersom den trekkes av grunn.

Bergingsaksjonen er derfor delt opp i to operasjoner. Først vil mannskaper forsøke å tømme fartøyet for drivstoff for å minimere risikoen for forurensing i det sårbare området. Deretter skal fartøyet fjernes.

Tråleren gikk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Ingen av mannskapet på 14 ble skadd i grunnstøtingen, og alle ble evakuert.

