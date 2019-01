NTB Innenriks

Vind og stedvis dårlig sikt gjorde at veien først ble stengt for lettere kjøretøy, mens det ble innført kolonnekjøring for kjøretøy på mer enn 7,5 tonn.

Klokken 1.16 opplyser Vegtrafikksentralen vest på Twitter at veien er helt stengt på grunn av uvær. Det er foreløpig ikke kommet noe anslått tidspunkt for når veien kan ventes åpnet.

