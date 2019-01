Idrettsleder og trener siktet for overgrep gjennom 30 år

NTB Innenriks

Det var en tidligere utøver som meldte fra om at han var blitt utsatt for overgrep av treneren, melder NRK. Idrettsklubben sendte derfor brev til politiet, og det ble satt i gang en omfattende etterforskning. Politiet mener å ha avdekket overgrep som strekker seg helt tilbake til 80-tallet.

Ifølge NRK har politiet vært i kontakt med over 60 personer som de mener kunne ha vært utsatt for overgrep.

Mannen er siktet for voldtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige, for å ha utnyttet sin posisjon og stilling, og for å ha forsøkt å påvirke vitner.

Ifølge politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt skal hendelsene ha skjedd både i forbindelse med trening, konkurranse og privat samvær i inn- og utland. For enkelte av de fornærmede skal overgrepene ha skjedd flere ganger.

– Totalt har vi opprettet ni saker som gjelder seksuelle overgrep eller forsøk på det. Men vi frykter at det er en del mørketall her, opplyser politiadvokaten til kanalen, og ber de som kan ha blitt utsatt for overgrep om å ta kontakt med politiet.

Mannens forsvarer Vegard Aaløkken forteller at hans klient har tilstått noen av forholdene.

(©NTB)