Frps innvandringstalsmann: Uaktuelt å skille på etnisitet

NTB Innenriks

Helgheim er nestleder i partiets innvandringsutvalg som akkurat nå meisler ut ny politikk på feltet. I utvalget sitter også Per-Willy Amundsen som i et intervju med TV 2 torsdag tok til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier – i hovedsak for å hindre at innvandrerfamilier får mange barn.

Helgheim bekrefter overfor Dagsavisen at temaet har vært oppe i løpet av de to møtene utvalget har hatt.

– Vi har nok diskutert problemstillingen i utvalget, men ikke akkurat dette forslaget. I hvert fall ikke som jeg kan huske, sier han, og legger til at det ikke er aktuelt:

– Frp har en tilnærming til politikk som er slik at regler skal gjelde for alle. Vi pleier ikke å skille på hvor man kommer fra. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikke forankret i partiet. Dette forslaget er noe som kommer fra Amundsen, sier Helgheim.

– Men vi er åpne for å se på ulike tiltak og forskjellige måter å løse problemstillingen med lav arbeidsdeltakelse i en del innvandrermiljøer, som ofte fører til at barnerike familier lever med vedvarende lavinntekt, legger han til.

– Det er viktig at vi styrker arbeidslinjen også på dette feltet. Vi ønsker at familier skal planlegge familieforøkelse etter økonomi. Det er en situasjon alle taper på når mange barn vokser opp i fattige familier, sier Helgheim.

(©NTB)