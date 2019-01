Evakuerte på Svalbard får flytte hjem

NTB Innenriks

Sysselmannen på Svalbard hadde fredag møter med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Skred AS, som har foretatt undersøkelser i fjellsidene i de evakuerte områdene. Fredag klokken 15 ble evakueringen, ferdselsforbudet og oppholdsforbudet opphevet.

– NVE har i dag rådført seg med Meteorologisk institutt og har også hatt mannskap ute i terrenget for å vurdere skredsituasjonen. Funnene tilsier at det er mulig å oppheve evakueringen og restriksjonene som ble innført denne uken i områder på oversiden av husene i Lia og fra skolen til Nybyen allerede i dag, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Farevarselet er avsluttet i både Nordland og på Svalbard etter at flere steder opplevde svært kraftige vindkast i tillegg til stor snøskredfare.

Stormsenteret som har gitt svært kraftig vind i kastene øst på Nordenskiöld Land på Spitsbergen, beveget seg fredag sørover og slo seg sammen med stormsenteret utenfor Nord-Norge. Fredag ettermiddag hadde imidlertid vinden løyet, og farevarselet fra Meteorologisk institutt om svært kraftige vindkast både i Nordland og på Svalbard ble avsluttet.

På det meste ble det målt vindkast på 46,6 meter per sekund på Svalbard, og nesten hele Longyearbyen holdt stengt torsdag på grunn av det ufyselige været. Fredag ble imidlertid alle tjenestetilbud åpnet igjen.

Fram til vinden avtok fredag ettermiddag, var det full storm og svært kraftige vindkast flere steder i Nordland. Sterkest vindobservasjon ble gjort på Våtvikfjellet i Gildeskål med hele 58,2 meter per sekund. På Tverrfjellet var sterkeste vindkast oppe i 51,1 sekundmeter.

Uværet førte til at mange fergesamband måtte innstilles, og flere veier ble stengt. Busser og biler ble regelrett blåst av veien flere steder. Småbåthavna i Bodø ble besluttet stengt fra midnatt natt til fredag. Her måtte en mann hentes av redningsskøyta etter at han ble stående strandet på en flytebrygge etter at en gangbro falt ned torsdag kveld.

(©NTB)