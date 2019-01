Statsadvokaten: «Fuck jøder» er ikke en hatefull ytring

NTB Innenriks

Etter å ha gjennomgått hendelsen foreslo politiet å henlegge saken, skriver avisen Dagen.

– Måten den er fremsatt på, gjør at den faller innenfor ytringsfrihetsrommet artister og utøvende kunstnere har til å fremsette provoserende og satiriske uttalelser eller lignende, står det i forslaget fra politiet.

Statsadvokat Trude Antonsen er enig i politiets vurdering. I beslutningen om å henlegge saken skriver hun at uttalelsen er sterkt nedsettende, krenkende og usann, men at den ikke rammes av straffeloven.

Fredag 15. juni opptrådte den norske rapperen Kaveh på Haugenfestivalen på St. Hanshaugen i Oslo. Etter først å ha hilst muslimer «eid mubarak», fulgte han opp med å spørre om det var noen kristne og deretter om det var noen jøder til stede. Etter en kort pause skal han ha fulgt opp med «Fuck jøder … Neida, bare kødda».

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund anmeldte artisten for brudd på rasismeparagrafen.

Han er uenig i henleggelsen, og varsler at Antirasistisk Senter kommer til å klage saken inn for Riksadvokaten i håp om at saken skal bli tatt opp for en domstol.

Kohn er nestleder i Antirasistisk Senter, men har uttalt at han anmeldte hendelsen som privatperson.

Kaveh uttalte dagen etter konserten at sitatet var tatt ut av kontekst og fremsto som feil.

– Jeg er ikke rasist, og jeg er ikke jødehater, sa han.

