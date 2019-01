Politiet har mottatt over 100 tips i bortføringssaken

NTB Innenriks

– Vi har siden i går mottatt over 100 tips. Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere av tipsene virker interessante og vil bli fulgt opp, sier politiinspektør Tommy Brøske, som leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt, på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober i fjor. Det er framsatt trusler og løsepengekrav, ifølge flere medier med kryptovalutaen monero.

Brøske understreker at onsdagens varsling av andre politidistrikter var rutinemessig, og at det ikke er gitt holdepunkter for at tilsvarende objekter i Norge er truet eller at andre objekter har vært kartlagt.

– Vi håper fortsatt på flere opplysninger i saken og oppfordrer på nytt de som kan vite noe til å ta kontakt med politiet. Vår henstilling er at folk tar kontakt og lar politiet avgjøre om opplysningene er relevante, sa Brøske

31. oktober var halloween og det kan være til hjelp for å huske dagen, minte han om.

– Vi oppfordrer også bilførere som har kjørt i Sloraveien på morgenen 31. oktober om å ta kontakt.

