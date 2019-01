Politiet etterlyser tre personer – fanget på video utenfor Hagens jobb

NTB Innenriks

Etterforskerne ved Øst politidistrikt går nå ut med to korte videoer, tatt opp av et overvåkingskamera ved arbeidsplassen til milliardær Tom Hagen samme morgen som kona hans antakelig ble bortført fra parets bolig. Torsdag ba politiet to fotgjengere og en syklist melde seg omgående.

– Klokka 7.36 på morgenen kommer en person gående for så å snu og gå tilbake. 24 minutter etter dette, klokken 8.00, kommer en person gående og blir passert av en syklist, sier etterforskningsleder Tommy Brøske ved Øst politidistrikt.

De kornete og nokså utydelige videoopptakene som politiet spilte av under torsdagens pressekonferanse om bortføringen av Anne-Elisabeth (68), Tom Hagens kone, er gjort utenfor mannens arbeidsplass i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog.

I samme tidsrom mener politiet at en eller flere ukjente gjerningspersoner tok seg inn i parets enebolig i enden av Sloraveien på Fjellhamar, rev med seg Tom Hagens kone og etterlot seg et krav- og trusselbrev: Anne-Elisabeth Hagen var blitt bortført.

Tom Hagen varslet politiet samme dag. Siden har det ikke vært livstegn fra henne.

Frykter kartlegging

Brøske understreker at de tre personene som er etterlyst, har status som vitner på dette stadiet, men sier etterlysningen knytter seg til hovedteorien om at Anne-Elisabeth Hagen er blitt bortført. Bevegelsene og de daglige rutinene til ekteparet og andre i deres nærhet kan ha blitt overvåket og kartlagt i en tid før bortføringen.

– Dette er en sak som vi mener har sin bakgrunn i forretningsdrift og formuende personer, så kan vi ikke utelukke at disse har vært under kartlegging, det være seg på eiendommen eller på arbeidsplassen, sier Brøske til NTB.

Politiet etterlyser også vitner som kan ha observert noe ved ektemannens arbeidsplass på den tid da Hagen forsvant og i dagene før den antatte bortføringen. Øst politidistrikt er inne i en fase med massiv informasjonsinnsamling, etterforskningsskritt de i stor grad var forhindret fra å gjennomføre da håndteringen av saken ble holdt hemmelig.

Krever kryptovaluta

Politiets krimteknikere har gjort funn under sin nitide saumfaring av boligen, blant annet et slags brev, der det blir fremmet krav om løsepenger og framsatte grove trusler om hva som skulle skje hvis politiet ble varslet.

Gjerningspersonene krever løsepengene utbetalt i kryptovaluta – ifølge VG til en verdi av ni millioner euro, snaut 90 millioner kroner. Flere medier skriver at kidnapperne krever beløpet utbetalt i monero, en nær usporbar valuta.

Det har vært et stort tema blant etterforskerne hvorfor gjerningspersonene har gjort det så komplisert å kommunisere med dem, ved å velge en vanskelig tilgjengelig valuta og en kommunikasjonskanal hvor det må betales for å besvare anrop.

– Jeg kan ikke gå inn på hva vi tenker og mener om dette nå, sier Brøske til NTB.

Over 100 tips

Etter at politiet valgte å gå ut offentlig med saken, har de mottatt over 100 tips. Siden etterforskningen siden 31. oktober har foregått i dypeste hemmelighet, har politiet så langt bare hatt begrenset kontakt med personer som har vitnestatus.

I tillegg til å gå bredt ut i befolkningen og be om observasjoner, opplysninger og andre tips, er det aktuelt å avhøre enkeltvitner grundigere nå som det er offentlighet rundt bortføringssaken.

– Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere virker interessante og vil bli fulgt opp, sier Brøske,

– Vi oppfordrer også bilførere som har kjørt i Sloraveien på morgenen 31. oktober, om å ta kontakt.