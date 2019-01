Politiet etterlyser personer som er videofilmet

NTB Innenriks

I den antatte bortføringssaken på Fjellhamar etterlyste politiet på en pressekonferanse torsdag også mulige vitner som kan ha observert noe ved ektemannens arbeidsplass da 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober.

Et videoopptak tatt ved mannens arbeidsplass i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog samme morgen vises to fotgjengere og en syklist som politiet ønsker å komme i kontakt med.

Til fots og på sykkel

– Klokka 7.36 på morgenen kommer en person gående for så å snu seg og gå tilbake. Vi ønsker å komme i kontakt med denne personen. 24 minutter etter dette, klokken 8.00, kommer en person gående og blir passert av en syklist. Vi ønsker å komme i kontakt med begge disse, sier etterforskningsleder Tommy Brøske ved Øst politidistrikt.

Brøske understreker at de tre personene som er etterlyst, har status som vitner på dette stadiet, men sier etterlysningen av dem knytter seg til hovedteorien om at Hagen er blitt overvåket og kartlagt i en tid før bortføringen.

– Dette er en sak som vi mener har sin bakgrunn i forretningsdrift og formuende personer, så kan vi ikke utelukke at disse har vært under kartlegging, det være seg på eiendommen eller på arbeidsplassen, sier Brøske til NTB.

Varslet samme dag

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Det er framsatt trusler og løsepengekrav. Flere medier skriver at pengene er krevd utbetalt i en kryptovaluta.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse torsdag at de ble varslet om forsvinningen allerede samme dag, til tross for at ektefelle Tom Hagen var blitt advart mot å gjøre det.

Brøske opplyser at politiet raskt vurderte det som nødvendig å holde en sivil profil på etterforskningen for ikke å risikere å utsette Hagen for fare.

-Interessante tips

Etter at politiet valgte å gå ut offentlig med saken, har de mottatt over 100 tips.

– Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere virker interessante og vil bli fulgt opp, sier Brøske,

31. oktober var halloween og det kan være til hjelp for å huske dagen, minte han om.

– Vi oppfordrer også bilførere som har kjørt i Sloraveien på morgenen 31. oktober, om å ta kontakt.

Brøske understreker at onsdagens varsling av andre politidistrikter var rutinemessig, og at det ikke er holdepunkter for at andre velstående personer i Norge er truet eller har vært kartlagt.