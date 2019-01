Kvinne funnet død i Bergen – svensk mann siktet for drap

NTB Innenriks

Det er for tidlig for politiet å si noe om relasjonen mellom de to. Avdøde er norsk og den 43 år gamle mannen svensk borger, opplyser politiet.

Det var like etter klokken 2 natt til torsdag at politiet fikk melding via AMK om at en kvinne var død i en leilighet på Nordnes i Bergen sentrum.

Politiet kom raskt til stedet og pågrep en mann mistenkt for forholdet. Pågripelsen foregikk ifølge politiet uten dramatikk. Mannen er undersøkt av lege og sitter torsdag i arresten på politihuset. Politiet vil få oppnevnt forsvarer til mannen og ønsker å avhøre ham så snart som mulig. Han er foreløpig siktet for drap.

Krimteknikere undersøker leiligheten der kvinnen ble funnet. Kvinnen vil bli sendt til obduksjon. Hennes pårørende er ikke varslet, opplyser politiet.

Politiet opplyser at de innledningsvis vil etterforske bredt, men de har ingen informasjon som tilsier at andre var til stede i leiligheten og involvert i kvinnens død.

Politiet vil snart starte rundspørring i huset der kvinnen bodde og vil drive krimtekniske undersøkelser i leiligheten torsdag.

Ifølge Bergens Tidende er den drapssiktede mannen tidligere dømt for mindre alvorlige forhold.