Politiet: – Ingen livstegn fra bortført kvinne på Romerike

NTB Innenriks

– Men vi har heller ikke mottatt noen tegn på at hun ikke er i live, understreket politiinspektør Tommy Brøske, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt, på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Videre sa han at politiet kun har hatt begrenset dialog med den antatte kidnapperen, og de har ingen anelse om hvem det er.

– Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke vært muntlig kontakt, sier Brøske.

