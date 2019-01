Ulvemotstandere fra hele landet samlet til protest i Oslo

NTB Innenriks

Demonstrasjonen, som har fått navnet «Rovdyrpolitisk fakkeltog», har allerede samlet nærmere 5.000 støttespillere på Facebook, og arrangørene venter flere tusen deltakere tirsdag kveld.

– Det blir nok taktfaste kamprop. Folk har reist lang vei. Det er folk her som startet halv elleve i dag, og som er på vei inn til byen. Folk kommer langveisfra, de er veldig innbitte, sier leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag til NTB.

Mange busser

Han befinner seg i en av mange busser som frakter demonstranter inn mot hovedstaden fra distriktene. De reagerer på regjeringens rovdyrpolitikk, som de mener er et brudd på rovdyrforliket fra Stortinget, og de mener at den vil føre til mer ulv.

– Vi opplever at regjeringen og klima- og miljøministeren ikke forstår helt hvilke følger det har for oss som lever i områdene hvor ulven er. Vi vil ikke fjerne ulven, men vi kan ikke ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvenser når ulveantallet øker. Dette så vi sist i sommer, blant annet i Nord-Østerdalen, hvor over 800 sau ble drept. Det er en forferdelig belastning for folk som har gått hele sommeren og lett etter sau som enten er drept eller skadd, sier Aas-Eng.

– Samler folk fra hele landet

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, bestemte regjeringen i desember at kun Slettås-flokken skal tas ut. Beslutningen går ut på at det skal felles 29 ulv, derav tre innenfor ulvesonen.

– Dette er en stor demonstrasjon, som samler folk fra hele landet mot regjeringens forvaltning av ulveforliket. Vi kjemper for gjennomføring av forliket, sier Aas-Eng.

Ulvetilhengerne mener på sin side at regjeringen går for langt ved å felle en flokk innenfor ulvesonen.

