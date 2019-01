Tromsdals forsvarer forbannet over bevislekkasje

NTB Innenriks

Dagen før straffesaken mot 50 år gamle Tromsdal skulle starte i Asker og Bærum tingrett publiserte VG ett av to viktige lydopptak som har tilknytning til saken. Da retten ble satt tirsdag, uttrykte Mette Yvonne Larsen stor frustrasjon over at det som er omtalt som påtalemyndighetens viktigste bevis i saken, ble lekket til mediene allerede før rettsprosessen startet.

– Jeg er lei av som forsvarer, å måtte forholde meg til at bevisene legges fram i mediene. Jeg vil politianmelde at sentrale lydopptak befinner seg i mediene før hovedforhandling, og jeg vil anmelde konkrete enkeltpersoner, sa Larsen da retten ble satt.

Hun understreket samtidig problemene med medienes løpende dekning av straffesaker fordi hun mener det gjør vitner i stand til å tilpasse sine forklaringer til det som allerede er kommet fram.

Tromsdal er sammen med en 33 år gammel mann, tidligere gjengmedlem, tiltalt for å ha gitt i oppdrag til to ukjente torpedoer å true en fagkyndig meddommer mens han sto tiltalt i en rettssak i 2012. Torpedoene bommet imidlertid på adressen og slo til mot nabohuset der et par uforstående ble truet med slegge inne på sitt eget soverom. Saken ble først henlagt i 2014, men etter at to sentrale lydopptak ble funnet, kunne påtalemyndigheten gjenoppta etterforskningen og reise sak mot Tromsdal og 33-åringen.

Både Tromsdal og 33-åringen nekter straffskyld i saken til tross for de nye bevisene. Saken er berammet til å gå for retten helt til 15. februar

