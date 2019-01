Sunnmøring tiltalt for å ha bestilt overgrep mot 65 asiatiske jenter

NTB Innenriks

Amerikanske FBI fanget opp mannen som en del av en større etterforskning og varslet norsk politi, melder TV 2.

Mannen skal ha bestilt overgrepene via en tjeneste for videochat. De yngste ofrene skal være så unge som tre-fire år. Jentene er ikke identifisert.

Pensjonisten skal ha sendt nesten en halv million kroner til utlandet i forbindelse med chattingen, ifølge Sunnmørsposten.

Da han møtte i Søre Sunnmøre tingrett, forklarte han at han gjerne ville hjelpe dem han hadde kommet i kontakt med og at pengene også hadde gått til utdanning for en kvinne.

Mannen erkjente straffskyld for flere forhold, men tar flere forbehold. Han sa blant annet at han kjente til overgrep, men at de ikke skjedde på hans oppfordring. Han benektet flere av tiltalepunktene.

Politiet fant 36.000 overgrepsbilder og videoer da de ransaket mannens bolig.

