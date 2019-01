Helsedirektoratet: Få vil endre sine alkoholvaner

NTB Innenriks

Halvparten, 49 prosent, av dem som drikker to ganger i uka eller mer, svarer at de ikke er innstilt på å legge om vanene.

Kartleggingen er utført av Opinion på vegne av Helsedirektoratet og består av 2.500 intervjuer av et landsrepresentativt utvalg i alderen 30 år og eldre.

Resultatene viser at de i aldersgruppen 60 år og eldre drikker langt oftere enn de yngre. Men alkoholforbruket stiger med alderen for alle aldersgrupper, og det ser ut til at de på 60+ er lite interessert i å endre sine alkoholvaner.

Generelt drikker menn mer enn kvinner.

Unge mer deppa enn eldre

Psykisk helse er også et av temaene for undersøkelsen. Svarene viser at de mellom 30 og 39 år føler seg mer deprimert eller nedstemt enn de eldre.

De på 60 år og eldre føler seg minst deprimert. Det er flere menn enn kvinner som svarer at de aldri føler seg nedstemt.

Deltakerne ble spurt om hva som skal til for at de skal få vaner de er tilfredse med. På tvers av kjønn og alder svarer flertallet, 53 prosent, at de trenger motivasjon for å gjøre endring. 42 prosent svarer at sunnere valg må bli billigere.

Lanserer hjelpeverktøy

Kun 10 prosent har troen på at en app vil hjelpe for å endre vaner, men helsemyndigheten velger likevel å satse på denne løsningen.

Tirsdag lanserte Helsedirektoratet en ny kampanje kalt Bare Du, som blant annet består av fire nye apper som direktoratet mener kan gi støtte til endring av levevaner.

– Egen motivasjon er det som oppgis som hovedårsak til man lyktes med endring. Det er dette Bare Du-konseptet forsøker å bygge opp under. Samtidig vil vi vise at det er hjelp og støtte å få, både gjennom digitale verktøy og i helsetjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

(©NTB)