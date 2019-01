Fare for ekstremt kraftige vindkast på Svalbard

NTB Innenriks

Farevarselet gjelder for Nordenskiöld Land torsdag og har oransje nivå. Det kan hende farenivået endres til rødt innen torsdag, opplyser Meteorologisk institutt.

Varselet skyldes et lavtrykk som ventes å utvikle seg til et stormsenter øst for Grønland sent onsdag eller tidlig torsdag. I løpet av torsdagen ventes lavtrykket å legge seg mellom Nord-Norge og Svalbard. Det kommer til å utvikles to sentre i lavtrykket, og det nordlige sentret vil skape et kraftig østlig vindfelt over Spitsbergen som lokalt vil kunne gi sterk storm og kanskje orkan.

På utsatte steder kan vinden komme opp i 45 meter per sekund.

Også i Nord-Norge kommer vinden til å merkes. Her ventes det storm fra sørvest med mulighet for svært kraftige vindkast.

Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen ved Sysselmannen på Svalbard opplyser til NTB at de ser an situasjonen og vurderer fortløpende om det blir nødvendig å evakuere beboere i de skredutsatte områdene i Longyearbyen.

På Nordenskiöld Land, der de største bosetningene på Svalbard ligger, er snøskredfaren på faregrad 3 – betydelig for onsdag. På torsdag er det meldt stor snøskredfare – farenivå 4 – på hele Svalbard og store deler av Nord-Norge.

