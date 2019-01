Færre gifter seg

NTB Innenriks

I 2017 var tallet 22.111, og i 2016 ble det inngått 22.537 ekteskap her i landet. Ekteskapstallene har falt nesten hvert år de siste ti årene. Foreløpige tall fra Folkeregisteret viser at nedgangen fortsatte i 2018, melder NRK.

– Jeg tror ikke at vi skal tolke det som at folk sier nei til familieliv. Heller tyder det på at det folk ser på som familieliv, er noe mye bredere enn det å inngå ekteskap, sier professor Tone Hellesund ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på ulike familieformer.

Fra januar 2018 ble ansvaret for borgerlige vielser overført til kommunene. Tidligere var det tingretten som hadde ansvaret for seremoniene. Det var ventet at antallet borgerlige vigsler ville øke, men slik gikk det ikke.

Til sammen 7.650 par valgte borgerlig vigsel i 2018, en liten nedgang fra 7.824 i 2017.

