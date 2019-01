Eldre i Andøy fikk gårsdagens fiskeboller på julaften

NTB Innenriks

Det var Vesterålen Online som først omtalte julemiddagen som ble levert hjem til pleietrengende eldre som ikke har fått sykehjemsplass i Andøy kommune. Siden er historien om julemiddagen blitt hyppig sitert, omtalt og delt.

– Jeg dro hjem til min far for å være sammen med ham noen timer på julaften. Da kunne han fortelle at kommunen hadde levert fiskeboller i hvit saus til middag. Jeg hadde heldigvis med meg en juletallerken med litt julemat, sier Irene Eilertsen til NRK.

Middagen er den samme som ble servert beboerne på Andøy bo- og behandlingssenter lille julaften. Eilertsen skrev brev til kommunen, som hun foreløpig ikke har fått svar på. I lokalsamfunnet har imidlertid reaksjonene strømmet på. De er ikke positive.

– Jeg har fått masse reaksjoner. Jeg la dette ut på Facebook, og jeg har fått massevis av kommentarer og folk ber meg om å stå på. Folk er sjokkert, sier Eilertsen, som forteller at hun synes det er trist, ikke bare på farens vegne, men for alle som opplevde det samme.

– Man skal ikke servere fiskeboller på julaften, det er ikke sånn det skal være. Hvis dette stemmer, så vil det bli fulgt opp, for å hindre at det skal skje på nytt, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen i Andøy til NRK.

