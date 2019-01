Bomstasjonene kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling

NTB Innenriks

Flere politiske partier og bilorganisasjoner har lenge vært enige om at satellittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger, skriver Aftenposten.

Et slikt system kan erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift. En utfordring har vært å ivareta personvernet, men Datatilsynet mener nå at dette kan løses. Det kan bety at veiprising kan være på plass om fem-seks år.

– Ja, vi mener utfordringen mellom veiprising og personvern kan løses, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

– Det er allerede lansert interessante tekniske løsninger for et nytt veiprisingssystem som tar innover seg utfordringene knyttet til personvernet. Mye av teknologien er allerede på plass, sier han.

Samferdselsdepartementet er i gang med en utredning om veiprising, men foreløpig kun for tungtransporten. Thon foreslår at Stortinget setter ned et utvalg som skal utrede en helt ny løsning for veiprising som ivaretar personvernet.

I regjeringsforhandlingene som nå pågår på Hadeland, jobber KrF og Venstre for at et slikt utvalg skal bli del av en ny regjeringserklæring. KrF leverte allerede i fjor høst et representantforslag der partiet foreslår at Stortinget ber regjeringen utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising. Venstres Abid Raja sa nylig at Venstre også ønsker å erstatte bompenger med veiprising så snart personvernutfordringene er ivaretatt. Tirsdag 8. januar er det høring i Stortinget om saken.

