Både KrF og Venstre under sperregrensen

NTB Innenriks

Ifølge målingen som Norstat har utført for NRK og Aftenposten, kunne Arbeiderpartiet dannet regjering med SV og Senterpartiet – uten støtte fra Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.

Samlet ville de tre rødgrønne partiene fått 88 mandater dersom målingen hadde vært valgresultat, tre flere enn det som trengs for å sikre flertall i Stortinget.

Ap og Høyre er nær jevnstore i målingen etter en fremgang på 2,3 prosentpoeng til 27,0 for Høyre og et fall på 2,4 prosentpoeng til 27,3 prosent for Ap.

Også Frp og Senterpartiet er jevnstore i denne målingen. Frp faller 0,9 prosentpoeng til 12,2 prosent, mens Sp går fram 0,7 prosentpoeng til 12,1 prosent.

Venstre måles til 3,1 prosent etter en framgang på 0,3 prosentpoeng fra desember, mens KrF får 3,7 prosent (+ 0,5). Det ville gitt tre stortingsrepresentanter for KrF og to til Venstre.

SV holder stand på 7,4 prosent (+0,4), Rødt ligger uendret på 3,3 prosent og MDG faller 0,4 prosentpoeng til 2,4 prosent.

