Ingen leting i skredet i Troms mandag

Det opplyser Troms politidistrikt. Mandag morgen var det et møte der både politiet selv og eksterne aktører deltok, får NTB opplyst.

Søndag formiddag gjorde politiet et nytt forsøk på å gjenoppta søket etter de fire skituristene som trolig omkom i et snøskred fra Blåbærfjellet onsdag i forrige uke. Et helikopter fra Forsvaret lettet og fløy like over skredområdet, men kunne ikke sette mannskapet på bakken fordi været ble for dårlig.

Kan bli bedre onsdag

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sa søndag til NTB at det først onsdag ser ut til å bli ordentlig gunstige leteforhold.

– Utover tirsdagen vil det bli noe bedre, men noe vind og byger vil fortsatt kunne by på problemer, sa han.

Allerede torsdag ventes et nytt lavtrykk med økende vind og økende nedbør.

Politiet har tidligere bekreftet at alle de fire i det savnede turfølget hadde med seg skredsøkere, og fredag opplyste politiet at det var registrert signaler fra to av dem. Disse har imidlertid begrenset batteritid.

Antatt omkommet

De antatt omkomne skiløperne er en svensk kvinne og tre finske menn, alle i 30-årene. Det gikk skispor inn i skredet, men ikke ut, og politiet har derfor hele tiden antatt at de fire ble tatt av snømassene.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge opplyste fredag at det ikke finnes rasjonelle grunner til å anta at noen av de fire har overlevd.

– Sjansen for å overleve i snøskred vet vi mye om. Det finnes ikke holdepunkter for at noen har overlevd i to døgn i denne typen snøras, sa han.

Dermed ble statusen for aksjonen i Tamokdalen endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne.

